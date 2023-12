First Shanghai Investments Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Die First Shanghai Investments-Aktie wird derzeit mit einem gleitenden Durchschnittskurs von 0,12 HKD gehandelt, während ihr eigener Kurs bei 0,125 HKD liegt. Dies führt zu einer Distanz von +4,17 Prozent zum GD200 und wird daher als "Neutral" bewertet. Der GD50 für die letzten 50 Tage steht bei 0,11 HKD, was einem Abstand von +13,64 Prozent entspricht und somit als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Gut".

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die First Shanghai Investments-Aktie als überverkauft eingestuft, da der RSI der letzten 7 Tage bei 16 liegt. Demgegenüber ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und führt zu einer neutralen Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs eine Bewertung von "Gut".

Im Vergleich zu anderen Aktien im Finanzsektor hat die First Shanghai Investments-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -23,78 Prozent erzielt, was 17 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Bereich Kapitalmärkte liegt die Aktie mit einer Rendite von 16,28 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Schlecht".

In fundamentalen Aspekten wird die First Shanghai Investments-Aktie als überbewertet angesehen, da ihr Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 51,03 liegt, was einem Abstand von 131 Prozent zum Branchen-KGV von 22,12 entspricht. Auf dieser Grundlage wird die Aktie daher fundamental als "Schlecht" empfohlen.