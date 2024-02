First Shanghai Investments Aktie: Wer hätte das gedacht?

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen zu betrachten. Der RSI-Wert von 40 zeigt, dass die First Shanghai Investments derzeit weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 63, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Neutral" betrachtet.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung werden ebenfalls analysiert, um langfristige Stimmungsbilder zu erkennen. Die Aktie von First Shanghai Investments zeigt eine mittlere Diskussionsintensität und erfährt kaum Veränderungen in der Stimmungsänderung, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von First Shanghai Investments einen Wert von 51 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 25,78 als überbewertet gilt und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In der technischen Analyse zeigt der aktuelle Aktienkurs von 0.109 HKD eine Entfernung von -9,17 Prozent vom GD200 (0,12 HKD), was zu einem "Schlecht"-Signal führt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen widerspiegelt, zeigt ebenfalls ein "Schlecht"-Signal, da der Abstand -9,17 Prozent beträgt.

Zusammenfassend wird der Kurs der First Shanghai Investments-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.