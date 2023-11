First Shanghai Investments Aktie: Viel Lärm um nichts?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Dies kann darauf hinweisen, ob kurzfristig Kursrücksetzer oder Kursgewinne zu erwarten sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für First Shanghai Investments heran. Der RSI7 liegt derzeit bei 62,5 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den RSI7. Der 25-Tage-RSI liegt bei 43,24, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating für den RSI25 hinweist. Insgesamt erhält das First Shanghai Investments-Wertpapier somit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf die Dividende liegt First Shanghai Investments mit einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Kapitalmärkte (5,64 %) niedriger. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. Über First Shanghai Investments wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. In den vergangenen Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Daher erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Das Sentiment und der Buzz um First Shanghai Investments haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich geändert. Daher wird auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Zusammenfassend erhält First Shanghai Investments für diese Stufe daher ein "Neutral"-Rating.