First Shanghai Investments Aktie: Jetzt könnte alles passieren

First Shanghai Investments hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -23,78 Prozent erzielt, was zu einer Underperformance von -15,81 Prozent im Branchenvergleich führt. Die durchschnittliche Performance ähnlicher Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche lag bei -7,97 Prozent. Der "Finanzen"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -8,23 Prozent, und First Shanghai Investments lag 15,55 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bei First Shanghai Investments ist neutral. In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien waren in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da der aktuelle Kurs von 0,115 HKD im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (0,12 HKD) eine Abweichung von -4,17 Prozent aufweist. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (0,11 HKD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,55 Prozent), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Rating führt.

Die Dividendenrendite von First Shanghai Investments liegt bei 0 Prozent, was 5,92 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der "Kapitalmärkte"-Branche liegt. Aufgrund dieser Rendite erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung und ist aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment.