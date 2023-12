First Shanghai Investments Aktie: Füße still halten!

Der Relative Strength Index (RSI) gibt Auskunft über die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 100 wird als Normspanne betrachtet. Der RSI der First Shanghai Investments liegt bei 26,67, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 36 und zeigt eine neutrale Situation an, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktien werden anhand von Analysen aus Bankhäusern sowie dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet gemessen. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zu First Shanghai Investments zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse ist die First Shanghai Investments mit einem Kurs von 0,12 HKD aktuell +9,09 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt und wird daher kurzfristig als "Gut" eingeschätzt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Neutral" vorgenommen, da die Distanz zum GD200 sich auf 0 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" bewertet.

Im Branchenvergleich Aktienkurs hat die Aktie von First Shanghai Investments im vergangenen Jahr eine Rendite von -23,78 Prozent erzielt, was 16,05 Prozent unter dem Durchschnitt im Finanzsektor liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kapitalmärkte" beträgt -8,06 Prozent, und First Shanghai Investments liegt aktuell 15,72 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.