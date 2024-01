First Shanghai Investments Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, zeigt die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Gesamtbewegungen bezieht. Die Skala reicht von 0 bis 100, und der RSI von First Shanghai Investments liegt bei 100, was auf eine überkaufte Situation hinweist und eine Bewertung als "Schlecht" ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 42, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und eine "Neutral" Bewertung ergibt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Kapitalmärkte"-Branche hat First Shanghai Investments in den letzten 12 Monaten eine Performance von -23,78 Prozent erzielt. Die durchschnittliche Performance ähnlicher Unternehmen in dieser Branche liegt bei -7,62 Prozent, was bedeutet, dass First Shanghai Investments im Branchenvergleich um -16,16 Prozent underperformed. Im "Finanzen"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei -8,06 Prozent, und First Shanghai Investments lag um 15,72 Prozent darunter. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Mit einem Wert von 51,03 ist First Shanghai Investments deutlich teurer als der Branchendurchschnitt von 22,52, was einer Überbewertung um 127 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz um First Shanghai Investments können über einen längeren Zeitraum anhand der Anzahl der Diskussionsbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet werden. Insgesamt ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung, da die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung durchschnittlich und stabil waren.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen, dass First Shanghai Investments in den Kategorien Relative Strength Index, Branchenvergleich Aktienkurs, Fundamental und Sentiment und Buzz eher schlecht abschneidet und daher mit Vorsicht betrachtet werden sollte.