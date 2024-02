First Shanghai Investments Aktie: Aus, Aus, Aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Sun Hung Kai":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von First Shanghai Investments liegt mit 51,03 über dem Branchendurchschnitt von 25 für Kapitalmärkte. Ein höheres KGV weist üblicherweise auf Wachstumsaktien hin. Aufgrund dieses verhältnismäßig hohen KGV wird die Aktie als "teuer" betrachtet und auf der Basis fundamentaler Kriterien als "Schlecht" eingestuft.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Aktie bei 0,12 HKD veranschlagt. Da der Aktienkurs selbst bei 0,108 HKD lag und somit einen Abstand von -10 Prozent aufwies, wird die Einstufung als "Schlecht" erachtet. Ähnlich verhält es sich im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage, bei dem ebenfalls ein "Schlecht"-Signal aufgrund einer Differenz von -10 Prozent festgestellt wird. Somit ergibt sich auf Basis der technischen Analyse insgesamt eine Bewertung von "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Aktie von First Shanghai Investments einen Wert von 55,56 für den RSI7 (sieben Tage) und 65,15 für den RSI25 (25 Tage), was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators führt.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen vorwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" führt. Anleger äußerten sich verstärkt positiv über das Unternehmen First Shanghai Investments, was zu einer positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.