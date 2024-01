First Sensor Aktie: Wirklich lohnenswert?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt und dient der technischen Analyse. Bei der Bewertung von First Sensor wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die First Sensor-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 47,62 an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt erhält First Sensor daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der First Sensor verläuft aktuell bei 57,66 EUR. Da der Aktienkurs selbst bei 58 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +0,59 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Neutral". Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) zeigt einen aktuellen Wert von 57,08 EUR und eine Differenz von +1,61 Prozent, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

In Bezug auf die Dividende liegt First Sensor mit einer Ausschüttung von 0,82 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Halbleiter- und Halbleiterausrüstung (1,97 %) niedriger. Die Differenz von 1,15 Prozentpunkten führt zu einer Bewertung von "Schlecht".

Die Stimmung der Anleger kann ebenfalls Einfluss auf Aktienkurse haben. Die Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare und Befunde zu First Sensor auf sozialen Plattformen neutral waren. Auch in den sozialen Medien wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen zu First Sensor diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.