First Sensor Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Die First Sensor notiert derzeit bei 58 EUR, was +2,76 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Betrachtet man die vergangenen 200 Tage, so ergibt sich ebenfalls eine Einstufung als "Neutral", da die Distanz zum GD200 bei +0,45 Prozent liegt. Somit wird die Aktie charttechnisch für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende kann festgestellt werden, dass die Dividendenrendite von 0,82 % bei der Aktie von First Sensor im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Halbleiter- und Halbleiterausrüstung um 1,26 Prozentpunkte niedriger ausfällt. Somit ergibt sich eine Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes zeigt sich, dass die Stimmung für First Sensor in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb First Sensor ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass First Sensor mit einer Rendite von -1,94 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" um mehr als 3 Prozent darunter liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" liegt die Rendite von First Sensor mit 6,76 Prozent deutlich darunter, während die Branche eine mittlere Rendite von 4,82 Prozent in den letzten 12 Monaten verzeichnen konnte. Diese Entwicklung im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie für die Aktie.