First Sensor Aktie: Was soll das denn werden?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für First Sensor betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 20 Punkte, was darauf hinweist, dass First Sensor überverkauft ist und die Aktie als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 54,55, was darauf hindeutet, dass First Sensor weder überkauft noch überverkauft ist, im Gegensatz zum RSI. Daher wird das Wertpapier in diesem Fall als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält First Sensor aufgrund des RSI eine "Gut"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse zeigen trendfolgende Indikatoren, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, den wir hier für den 50- und 200-Tages-Durchschnitt betrachten. Der 200-Tages-Durchschnitt für die First Sensor-Aktie beträgt 57,31 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 57,18 EUR, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Zusammenfassend wird First Sensor auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über First Sensor wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, und es gab keine besonders positiven oder negativen Themen, die die Anleger interessierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Im Branchenvergleich zum Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite von First Sensor mit -1,59 Prozent mehr als 4 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance. Die "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 9,84 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei First Sensor mit 11,43 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.