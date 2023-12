First Sensor Aktie: So könnte es weitergehen!

Die Aktie von First Sensor wird aufgrund verschiedener Bewertungskriterien analysiert. Bei der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 59,47 höher als der Branchendurchschnitt von 50,43, was auf eine Unterbewertung hinweist. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die fundamentale Analyse eine Bewertung von "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der First Sensor-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 57,69 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 57,2 EUR liegt, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bedacht.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 0,82 Prozent, was 1,22 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,04 Prozent liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik der First Sensor-Aktie eine Bewertung von "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über First Sensor neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes bekommt die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt erhält First Sensor auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Neutral"-Bewertung.