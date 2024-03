First Sensor Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). First Sensor hat ein KGV von 121,51, was deutlich über dem Branchendurchschnitt von 56,17 liegt. Daher wird die Aktie als überbewertet eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Empfehlung.

Die Anlegerstimmung gegenüber First Sensor war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Es gab keine negativen Diskussionen in den Social Media und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält First Sensor daher eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite von First Sensor mit -6,72 Prozent mehr als 19 Prozent darunter. Die Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" verzeichnete eine mittlere Rendite von 15,61 Prozent, während First Sensor mit 22,32 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von First Sensor liegt bei 0,82 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,79 Prozent liegt. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik von der Redaktion.