First Sensor Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Die aktuelle Dividendenpolitik von First Sensor wird von Analysten als negativ bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs einen negativen Unterschied von -1,15 Prozent zum Branchendurchschnitt aufweist. Auch das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt mit 59 deutlich über dem Branchendurchschnitt von 51, was darauf hindeutet, dass die Aktie überbewertet ist. Zudem erzielte die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -1,59 Prozent, was 4,3 Prozent unter dem Durchschnitt im Sektor "Informationstechnologie" liegt und 9,84 Prozent unter dem Durchschnitt in der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung". Auch die Stimmung bezüglich der Aktie wird als neutral eingestuft, basierend auf den Kommentaren in sozialen Medien.

Insgesamt wird die Aktie von First Sensor aufgrund der genannten Faktoren von Analysten als "Schlecht" bewertet. Anleger sollten dies bei ihren Investmententscheidungen berücksichtigen.