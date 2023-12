First Sensor Aktie: Bitte unbedingt beachten

Die Dividendenrendite für die Aktie von First Sensor liegt aktuell bei 0,82 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbranche einen geringeren Ertrag von 1,26 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung liegt First Sensor im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance des Sektors "Informationstechnologie" bei einer Rendite von -1,94 Prozent um mehr als 3 Prozent darunter. Die Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 4,49 Prozent, wobei First Sensor mit 6,43 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Stimmungsbild in Bezug auf First Sensor hat sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird das Kriterium der Stimmung mit "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine signifikanten Unterschiede, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält First Sensor in dieser Kategorie daher ein "Neutral".

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von First Sensor mit einem Wert von 46,15 weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Einstufung von "Neutral" führt. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 42, was darauf hinweist, dass die Aktie auch auf dieser Basis als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Neutral".