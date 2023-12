First Savings löst Jubelsturm aus!

Der Aktienkurs im Vergleich zu anderen Unternehmen im Finanzsektor zeigt, dass First Savings eine Rendite von -32,2 Prozent erzielt hat, was mehr als 35 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche der Handelsbanken verzeichnet eine mittlere Rendite von -5,16 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei First Savings mit 27,04 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Analysten bewerten die Aktie von First Savings langfristig als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten geben 1 eine positive Bewertung ab, während keine neutralen oder negativen Bewertungen vorliegen. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu First Savings, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 24 USD, was einer positiven Einschätzung von 55,84 Prozent entspricht.

Die Dividendenrendite von First Savings beträgt 3,77 Prozent, was über dem Durchschnitt von 1,66 Prozent liegt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "Gut".

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von First Savings liegt bei 12, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Handelsbanken-Branche unter dem Durchschnitt von 15,69 liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine positive Bewertung.