First Savings Aktie: Ein unsicheres Investment?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die First Savings-Aktie, so beträgt der Wert aktuell 44. Dies deutet darauf hin, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Eine längere Betrachtung des RSI über 25 Handelstage zeigt ebenfalls, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs zu First Savings somit ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie liefern. Bei First Savings konnte in den vergangenen vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden, was zu einer Bewertung mit "Gut" führt. Auch die Zunahme der Kommunikationsfrequenz in den letzten Wochen führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für First Savings auf dieser Stufe.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt, dass die First Savings derzeit ein "Neutral" ist. Der Kurs der Aktie (15,4 USD) verläuft um +1,52 Prozent über dem GD200 des Wertes (15,17 USD), was zu der Einstufung als "Neutral" führt. Ebenso zeigt sich auf Basis der vergangenen 50 Tage eine Abweichung des gleitenden Durchschnittskurses (GD50) von +2,53 Prozent, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Wert führt. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

Im Branchenvergleich Aktienkurs zeigt sich, dass First Savings mit einer Rendite von -32,2 Prozent mehr als 35 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Handelsbanken"-Branche von -5,16 Prozent liegt First Savings mit 27,04 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.