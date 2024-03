First Savings Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der First Savings-Aktie liegt aktuell bei 50, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ihm ein "Neutral"-Rating vergeben. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 51,75 eine ähnliche Einschätzung und erhält ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Die trendfolgenden Indikatoren, die anzeigen sollen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet, werden ebenfalls betrachtet. Der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 15,64 USD, während der letzte Schlusskurs bei 16,75 USD liegt, was einer Abweichung von +7,1 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält First Savings eine "Gut"-Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt beträgt hingegen 17,13 USD, was einer Abweichung von -2,22 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie auf dieser Basis eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird First Savings auf Basis dieser Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich eine negative Differenz von -135,66 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken". Daher erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Das Sentiment und der Buzz rund um die First Savings-Aktie haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Daher erhält das Unternehmen in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird First Savings daher für diese Stufe mit einem "Neutral"-Rating bewertet.