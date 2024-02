First Savings Aktie: Was soll man davon noch halten?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt, und dazwischen als neutral. Der RSI von First Savings liegt bei 79,31, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 46,99, was auf eine "Neutral"-Einschätzung hindeutet. Insgesamt ergibt sich also eine "Schlecht"-Einschätzung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite von First Savings bei -9 Prozent, was mehr als 151663 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Handelsbanken"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von -0,3 Prozent, während First Savings mit 8,7 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von First Savings beträgt aktuell 19,16, was 16 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 16 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs von First Savings von 17,15 USD mit einer Entfernung von +12,9 Prozent vom GD200 (15,19 USD) als "Gut"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 16,63 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand +3,13 Prozent beträgt. Unterm Strich wird der Kurs der First Savings-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.