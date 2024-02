First Savings Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Die Aktie von First Savings wird anhand des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als überbewertet eingestuft, da das KGV von 19,01 insgesamt 14 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Handelsbanken" (16,68). Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie in der fundamentalen Analyse ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist First Savings derzeit einen niedrigeren Wert von 3,31 Prozent auf, verglichen mit dem Branchendurchschnitt von 138,85 Prozent. Diese Differenz führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche zeigte First Savings in den letzten 12 Monaten eine Performance von -10,38 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -2,02 Prozent fielen. Dies bedeutet eine Underperformance von -8,36 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Sektorvergleich lag die Rendite von First Savings mit 13,6 Prozent unter dem Durchschnittswert von 3,21 Prozent des "Finanzen"-Sektors. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der First Savings-Aktie von 16,75 USD als "Gut" bewertet, da er mit +9,84 Prozent Entfernung vom GD200 (15,25 USD) ein positives Signal aufweist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, zeigt einen Kurs von 16,83 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Aktienkurs als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.