First Savings Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. An drei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün, es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. An insgesamt vier Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen First Savings. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral", was zu einer entsprechenden Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die Dividendenrendite der First Savings Aktie beträgt 3,77%, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken einen geringeren Ertrag von 135,04 Prozentpunkten bedeutet. Somit wird die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor verzeichnet First Savings eine Rendite von -12,81%, was mehr als 23% unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Handelsbanken-Branche erreicht eine mittlere Rendite von 2,04% in den letzten 12 Monaten, wobei First Savings mit 14,85% deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der First Savings bei 16,83 USD liegt, was +12,35% über dem GD200 (14,98 USD) liegt, was als "Gut"-Signal bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 15,45 USD, was einem Abstand von +8,93% entspricht. Somit wird der Kurs der First Savings-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.