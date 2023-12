First Savings Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Der Finanzdienstleister First Savings hat in den letzten 12 Monaten von den Analysten eine überwiegend positive Bewertung erhalten. Laut den Analysten hat das Unternehmen eine gute langfristige Perspektive und wird daher von institutioneller Seite aus positiv eingestuft. Auch der aktuelle Kurs von 16,08 USD wird positiv bewertet, da die Analysten eine erwartete Entwicklung von 49,25 Prozent sehen und ein mittleres Kursziel von 24 USD festlegen. Insgesamt erhält First Savings daher eine gute Bewertung von institutionellen Analysten.

Auch in Bezug auf die Dividendenpolitik schneidet First Savings gut ab. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 3,77 Prozent, was 2,11 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Dividendenpolitik durch die Analysten.

In fundamentalen Aspekten wird das Unternehmen ebenfalls positiv eingeschätzt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 12,82 Euro für jeden Euro Gewinn, was 20 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer Unterbewertung des Unternehmens und zu einer positiven Bewertung auf Grundlage des KGV.

Jedoch liegt der Aktienkurs von First Savings im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor deutlich unter dem Durchschnitt. Mit einer Rendite von -32,2 Prozent in den letzten 12 Monaten sowie im Vergleich zur Branche mit einer Rendite von -2,42 Prozent erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein schlechtes Rating.

Insgesamt zeigt sich, dass First Savings von den Analysten überwiegend positiv bewertet wird, sowohl in Bezug auf langfristige Perspektiven, Dividendenpolitik und fundamentale Aspekte, jedoch gibt es auch negative Aspekte im Vergleich zur Branchenperformance.