First Robinson Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Die Stimmung und der Buzz im Internet können die Einschätzungen für Aktien beeinflussen. Bei First Robinson wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum weitestgehend unverändert, was das Gesamtergebnis auf neutral belässt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein gängiges Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für First Robinson liegt bei 5,3, was zu einer guten Bewertung führt. Für den RSI25 ergibt sich ebenfalls ein Wert von 5,3, was zu einer guten Einstufung für 25 Tage führt. Das Gesamtbild führt zu einem Rating von "Gut".

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von First Robinson bei 9,29, was unter dem Branchendurchschnitt von 16,06 liegt. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine gute Bewertung.

In Bezug auf die Dividende schüttet First Robinson eine Dividendenrendite von 3,2 % aus, was 135,42 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 138,62 %. Dies führt zu einer schlechten Bewertung aufgrund des niedrigeren Ertrags im Vergleich zur Branche.