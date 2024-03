First Robinson Aktie: Das darf nicht passieren!

Die Anlegerstimmung gegenüber First Robinson war in den letzten Tagen neutral, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält First Robinson daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf die Dividende weist First Robinson eine Rendite von 3,01 Prozent auf, was 135,74 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Handelsbanken" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 138. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht als unrentables Investment angesehen und von der Redaktion mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von First Robinson mit einem Wert von 8,97 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt in der Branche "Handelsbanken" (KGV von 34,28). Dies bedeutet, dass die Aktie unterbewertet ist und von der Redaktion als "Gut"-Empfehlung eingestuft wird.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der First Robinson-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet. Dieser Wert liegt aktuell bei 40,68 USD, während der letzte Schlusskurs bei 37,66 USD liegt, was einem Unterschied von -7,42 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (41,45 USD) zeigt einen Unterschied zum letzten Schlusskurs (-9,14 Prozent), wodurch die First Robinson-Aktie ebenfalls ein "Schlecht"-Rating erhält. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik versehen.