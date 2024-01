First Robinson Aktie: Alles unter Kontrolle?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem er Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation setzt. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für First Robinson. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 0 Punkte, was darauf hindeutet, dass First Robinson derzeit überverkauft ist und die Aktie daher als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt den gleichen Trend, mit einem Wert von 0, und führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut".

In Bezug auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von First Robinson als unterbewertet, gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV von 9,64 liegt insgesamt 38 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Handelsbanken", der bei 15,61 liegt. Somit erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich für First Robinson in den vergangenen Wochen kaum eine Veränderung. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass First Robinson mit einem Kurs von 41 USD derzeit +4,67 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung ebenfalls "Neutral", da die Distanz zum GD200 sich auf -1,98 Prozent beläuft. Insofern wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.