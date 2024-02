First Respond.techs Aktie: Jetzt wird es spannend!

Der Relative Strength Index (RSI) für die First Responder-Aktie zeigt einen Wert von 50 für die letzten 7 Tage, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI liegen bei 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die technische Analyse ergibt, dass der durchschnittliche Schlusskurs der First Responder-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,41 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,42 CAD weicht um +2,44 Prozent ab, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral, da in den vergangenen Tagen weder positiv noch negativ hervorstechende Themen diskutiert wurden. Somit wird auch hier die Aktie als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Weder eine Tendenz zu besonders positiven noch negativen Themen noch signifikante Unterschiede in der Anzahl der Beiträge wurden registriert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich daher für alle Bewertungsfaktoren ein "Neutral"-Rating für die First Responder-Aktie.