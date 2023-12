First Respond.techs Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Die technische Analyse der First Responder-Aktie zeigt, dass der Kurs von 0,42 CAD derzeit 0 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Einstufung jedoch als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +16,67 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, so kann das Internet Stimmungen verstärken oder sogar verändern. Für First Responder wurde langfristig in Bezug auf die Diskussionssintensität eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, wodurch das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild ebenfalls "Neutral" lautet.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf und zeigt für die First Responder-Aktie aktuell einen Wert von 50, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet und somit eine Einstufung von "Neutral" ergibt. Auch der RSI25-Wert von 50 zeigt, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was zu einer insgesamt neutralen Einstufung für die RSI führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurden in den letzten zwei Wochen besonders positiv über die First Responder-Aktie diskutiert. Das Stimmungsbarometer zeigte in diesen Tagen eine positive Richtung und auch während der vergangenen ein bis zwei Tage waren es vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine insgesamt "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.