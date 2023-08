First Republic Bank: Spannung vor Veröffentlichung der Quartalszahlen und Prognose der Aktienentwicklung

In knapp 47 Tagen wird die First Republic Bank aus San Francisco ihre Quartalsbilanz für das 3. Quartal vorlegen. Analysten und Aktionäre sind gespannt, mit welchen Umsatz- und Gewinnzahlen das Unternehmen aufwarten wird und wie sich die First Republic Bank Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt.

Die Marktkapitalisierung der First Republic Bank liegt derzeit bei 30,88 Mio. EUR. Kurz vor Börseneröffnung erwarten alle gespannt die Bekanntgabe der neuen Quartalszahlen. Die aktuellen Datenanalysen lassen darauf schließen, dass ein leichtes Umsatzminus im Vergleich zum Vorquartal zu erwarten ist. Im 3. Quartal des Jahres 2022 erzielte die First Republic Bank einen Umsatz von 1,38 Mrd. EUR, während nun ein Rückgang um -74,60 Prozent auf 362,98 Mio. EUR prognostiziert wird.

Auch beim Gewinn zeichnet sich eine Veränderung ab –...