First Republic Bank: Spannung vor Quartalsbilanz - Umsatz- und Gewinnprognose im Fokus

Die First Republic Bank hat ihren Sitz in San Francisco, USA, und wird in 95 Tagen ihre Quartalsbilanz für das vierte Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Das Unternehmen hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 13,25 Millionen Euro. Die Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal um 64,24 Prozent auf 2,20 Milliarden Euro steigen wird. Der Gewinn hingegen soll voraussichtlich um 165,43 Prozent auf -239,54 Millionen Euro fallen.

Auf Jahressicht prognostizieren die Analysten einen Umsatzanstieg von 64,24 Prozent und einen Gewinnrückgang von 165,43 Prozent auf -1,02 Milliarden Euro. Der Gewinn pro Aktie soll sich ebenfalls verringern und auf Jahressicht bei 7,73 Euro liegen.

In den letzten 30 Tagen ist der...