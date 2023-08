First Republic Bank: Quartalszahlen und Prognosen deuten auf sinkende Umsätze und Gewinne hin

In 63 Tagen wird die First Republic Bank aus San Francisco, USA ihre Quartalszahlen für das dritte Quartal bekanntgeben. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen und interessieren sich dafür, wie sich die Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt.

Die Marktkapitalisierung der First Republic Bank liegt derzeit bei 55,09 Mio. EUR. In wenigen Tagen werden also die neuen Quartalszahlen veröffentlicht. Analysten gehen davon aus, dass es im Vergleich zum Vorquartal zu einem leichten Umsatzrückgang kommen wird. Im dritten Quartal 2022 betrug der Umsatz noch 1,36 Mrd. EUR, während jetzt mit einem Rückgang um -74,60 Prozent auf 357,46 Mio. EUR gerechnet wird. Auch der Gewinn soll laut Schätzungen um -165,60 Prozent fallen und bei -264,89 Mio. EUR liegen.

Auf Jahressicht erwarten Analysten ebenfalls negative...