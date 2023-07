First Republic Bank: Quartalszahlen und Auswirkung auf den Aktienkurs erwartet

In 77 Tagen präsentiert das in San Francisco ansässige Unternehmen First Republic Bank seine Quartalszahlen für das dritte Quartal. Aktionäre sind gespannt, welche Umsatz- und Gewinnzahlen sie erwarten können und wie sich die Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickeln wird.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 51,88 Mio. EUR ist die First Republic Bank Aktie schon jetzt in aller Munde. Doch alle schauen gebannt auf die bevorstehenden Quartalszahlen, denn laut Datenanalyse wird mit einem leichten Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorquartal gerechnet. Während der Umsatz im dritten Quartal 2022 noch bei 1,35 Mrd. EUR lag, soll er nun voraussichtlich um -74,60 Prozent auf 354,03 Mio. EUR fallen. Auch der Gewinn wird sich voraussichtlich um -165,60 Prozent auf -262,35 Mio. EUR ändern.

Die Aussichten für das Gesamtjahr sind...