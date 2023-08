First Republic Bank: Quartalszahlen erwartet, Analysten prognostizieren Umsatz- und Gewinnrückgang

In knapp sieben Wochen ist es soweit: Die First Republic Bank, mit Sitz in San Francisco, Kalifornien, wird ihre Quartalsbilanz für das dritte Quartal bekannt geben. Aktionäre und Analysten sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung des Aktienkurses im Vergleich zum Vorjahr.

Derzeit beträgt die Marktkapitalisierung der First Republic Bank rund 34,32 Milliarden Euro. In nur 48 Tagen werden die neuen Quartalszahlen präsentiert. Experten erwarten dabei einen leichten Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorquartal. Während das Unternehmen im dritten Quartal 2022 noch einen Umsatz von beeindruckenden 1,38 Milliarden Euro verzeichnete, wird nun mit einem Rückgang von rund 74,60 Prozent auf etwa 362,98 Millionen Euro gerechnet. Auch der Gewinn soll um etwa 165,60 Prozent zurückgehen und auf ca. -268,98...