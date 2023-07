First Republic Bank Quartalszahlen: Prognosen deuten auf Rückgang hin - Was Anleger erwartet

In nur 92 Tagen wird das Unternehmen First Republic Bank, mit Sitz in San Francisco, seine Quartalsbilanz für das 3. Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen und fragen sich, wie sich die Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickeln wird.

Die First Republic Bank Aktie hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 126,82 Millionen Euro. Die Anleger können also schon bald mit den neuen Quartalszahlen rechnen. Die aktuellen Prognosen der Analystenhäuser deuten jedoch darauf hin, dass es einen leichten Rückgang des Umsatzes im Vergleich zum Vorquartal geben könnte. Im 3. Quartal 2022 erzielte das Unternehmen noch einen Umsatz von 1,37 Milliarden Euro, während jetzt ein Rückgang auf 359,35 Millionen Euro erwartet wird – ein Minus von 74,60 Prozent. Auch der Gewinn soll laut Schätzungen um -165,60...