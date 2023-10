First Republic Bank Quartalszahlen: Erwarteter Umsatzanstieg und Gewinnrückgang im Fokus

In knapp drei Monaten wird die First Republic Bank ihre Quartalszahlen für das vierte Quartal vorstellen. Die Aktionäre sind gespannt, welche Umsatz- und Gewinnzahlen dabei präsentiert werden. Zudem interessiert sie, wie sich die Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt hat.

Die First Republic Bank ist ein Unternehmen mit Sitz in San Francisco, USA. Die Marktkapitalisierung beträgt derzeit 13,31 Millionen Euro. In 96 Tagen wird das Unternehmen seine aktuellen Quartalszahlen bekannt geben. Experten gehen davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal deutlich steigen wird. Im vierten Quartal 2022 lag der Umsatz bei 1,35 Milliarden Euro; für das aktuelle Quartal wird ein Anstieg um +64,99 Prozent auf 2,22 Milliarden Euro erwartet. Der Gewinn hingegen soll laut Prognosen um -165,43 Prozent auf -240,62 Millionen Euro...