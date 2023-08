First Republic Bank Quartalszahlen: Analysten erwarten Umsatz- und Gewinnrückgang

ARTIKEL:

In knapp 2 Monaten wird die First Republic Bank ihre Quartalsbilanz für das 3. Quartal vorlegen. Anleger sind gespannt, mit welchen Umsatz- und Gewinnzahlen sie rechnen können. Auch die Entwicklung der First Republic Bank Aktie im Vergleich zum Vorjahr wird interessant sein.

Die First Republic Bank ist ein Unternehmen mit Hauptsitz in San Francisco, Vereinigte Staaten. Derzeit beträgt ihre Marktkapitalisierung 52,73 Mio. EUR. Kurz vor Börseneröffnung werden die neuen Quartalszahlen bekanntgegeben und sowohl Aktionäre als auch Analysten warten gespannt auf das Ergebnis.

Laut aktuellen Datenanalysen prognostizieren Analystenhäuser ein leichtes Umsatzminus im Vergleich zum Vorquartal. Im 3. Quartal 2022 betrug der Umsatz noch 1,37 Mrd. EUR, während jetzt mit einem Rückgang um -74,60 Prozent auf 359,82 Mio. EUR...