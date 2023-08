First Republic Bank Quartalszahlen - Aktionäre gespannt auf Umsatz und Gewinnentwicklung

In knapp anderthalb Monaten wird die First Republic Bank, ein Unternehmen mit Hauptsitz in San Francisco, USA, seine Quartalszahlen für das dritte Quartal veröffentlichen. Aktionäre sind gespannt darauf, welche Umsatz- und Gewinnzahlen das Unternehmen präsentieren wird. Außerdem interessiert sich die Anlegergemeinschaft dafür, wie sich der Aktienkurs von First Republic Bank im Vergleich zum Vorjahr entwickelt hat.

Nur noch 45 Tage bleiben bis zur Veröffentlichung der Quartalszahlen von First Republic Bank. Das Unternehmen hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 26,03 Millionen Euro. Aktionäre und Analysten erwarten gespannt die neuen Zahlen. Laut Datenanalyse gehen Experten aktuell davon aus, dass es im Vergleich zum Vorquartal einen leichten Umsatzrückgang geben wird. Im dritten Quartal des Jahres 2022 erzielte First...