First Republic Bank Quartalsbilanz: Umsatzsteigerung und Gewinnrückgang erwartet

In nur wenigen Monaten wird das Unternehmen First Republic Bank, mit Sitz in San Francisco, seine Quartalsbilanz für das 4. Quartal vorlegen. Die Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie auf die Entwicklung der First Republic Bank Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

In genau 99 Tagen werden die aktuellen Quartalszahlen der First Republic Bank Aktie bekannt gegeben. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 13,22 Mio. EUR ist dies ein wichtiger Moment für Aktionäre und Analysten gleichermaßen. Experten gehen davon aus, dass es im Vergleich zum Vorquartal einen deutlichen Anstieg beim Umsatz geben wird. Im 4. Quartal 2022 betrug der Umsatz noch 1,34 Mrd. EUR, während er jetzt voraussichtlich um +63,84 Prozent auf 2,19 Mrd. EUR steigen soll. Auch der Gewinn wird sich voraussichtlich ändern und um -165,43%...