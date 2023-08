First Republic Bank Quartalsbilanz: Analysten erwarten Umsatzrückgang und Gewinneinbruch

In nur 54 Tagen wird die First Republic Bank, ein Unternehmen mit Sitz in San Francisco, ihre Quartalsbilanz für das 3. Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie auf die Entwicklung der Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die aktuelle Marktkapitalisierung der First Republic Bank beträgt beeindruckende 52,93 Millionen Euro. Daher sind sowohl Aktionäre als auch Analysten gespannt auf das Ergebnis der Quartalszahlen. Laut Datenanalyse rechnen Analysten derzeit mit einem leichten Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorquartal. Während die First Republic Bank im 3. Quartal des Jahres 2022 noch einen Umsatz von 1,38 Milliarden Euro verzeichnen konnte, wird nun ein Rückgang um beeindruckende -74,60 Prozent auf 361,20 Millionen Euro erwartet. Auch der Gewinn soll sich voraussichtlich um -165,60 Prozent...