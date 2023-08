First Republic Bank Quartalsbilanz: Aktienkurs mit erhofftem Anstieg trotz Prognose fallender Umsätze und Gewinne

In nur 43 Tagen wird das Unternehmen First Republic Bank aus San Francisco, Vereinigte Staaten, seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt und fragen sich, mit welchen Umsatz- und Gewinnzahlen sie rechnen können. Zudem interessiert sie, wie sich die First Republic Bank Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt hat.

Die Marktkapitalisierung der First Republic Bank Aktie beträgt derzeit 27,56 Millionen Euro. Bald werden also die neuen Quartalszahlen der Bank veröffentlicht. Analysten prognostizieren laut Datenanalyse zurzeit einen leichten Rückgang des Umsatzes im Vergleich zum vorherigen Quartal. Im dritten Quartal 2022 betrug der Umsatz noch 1,39 Milliarden Euro, während nun ein Rückgang um -74,60 Prozent auf 364,43 Millionen Euro erwartet wird. Auch der Gewinn soll sich voraussichtlich um...