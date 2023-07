First Republic Bank: Quartalsbilanz in 94 Tagen - Analystenprognosen und Aktientrends im Blick

Die First Republic Bank, ein Unternehmen mit Sitz in San Francisco, wird in 94 Tagen ihre Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die aktuelle Marktkapitalisierung der First Republic Bank beträgt 126,12 Millionen Euro. Die Analysten rechnen damit, dass es im Vergleich zum Vorquartal einen leichten Umsatzrückgang geben wird. Der Umsatz wird voraussichtlich um 74,60 Prozent auf 359,08 Millionen Euro fallen. Auch der Gewinn soll sich voraussichtlich um 165,60 Prozent auf -266,09 Millionen Euro reduzieren.

Auf Jahressicht prognostizieren die Analysten ebenfalls negative Entwicklungen. Der Umsatz soll um 58,20 Prozent sinken und der Gewinn um 136,40 Prozent auf -972,03 Millionen Euro zurückgehen. Im...