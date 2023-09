First Republic Bank: Erwartungen und Prognosen zur Quartalsbilanz in 30 Tagen

Die First Republic Bank mit Sitz in San Francisco wird in 30 Tagen ihre Quartalsbilanz für das 3. Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen und fragen sich, wie sich die First Republic Bank Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt hat.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 22,62 Mio. EUR wird es interessant sein zu sehen, wie das Unternehmen abschneidet. Laut Analystenprognosen könnte es jedoch zu einem leichten Umsatzrückgang kommen. Im letzten Jahr erzielte die First Republic Bank einen Umsatz von 1,40 Mrd. EUR im dritten Quartal, während nun ein Rückgang um -74,60 Prozent auf 368,10 Mio. EUR erwartet wird. Auch der Gewinn soll voraussichtlich um -165,60% fallen und bei -272,77 Mio. EUR liegen.

Auf Jahressicht rechnen Analysten mit weiteren negativen Zahlen: Der Umsatz soll um...