First Republic Bank: Erwartungen an Quartalszahlen und Aktienprognosen in 75 Tagen

In nur 75 Tagen wird die First Republic Bank aus San Francisco, USA ihre Quartalsbilanz für das dritte Quartal präsentieren. Aktionäre sind gespannt, mit welchen Umsatz- und Gewinnzahlen sie rechnen können. Wie hat sich die Aktie der First Republic Bank im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

Die First Republic Bank Aktie hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 59,01 Millionen Euro. In 75 Tagen werden die neuen Quartalszahlen veröffentlicht und sowohl Aktionäre als auch Analysten warten gespannt auf die Ergebnisse. Die Datenanalyse zeigt, dass Analystenhäuser im Vergleich zum Vorquartal mit einem leichten Umsatzrückgang rechnen. Im dritten Quartal 2022 hatte die First Republic Bank einen Umsatz von 1,36 Milliarden Euro erzielt, nun wird ein Rückgang um -74,60 Prozent auf 356,67 Millionen Euro erwartet. Auch der Gewinn soll...