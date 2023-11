First Republic Bank: Erwarteter Umsatzsprung und Gewinnrückgang in der anstehenden Quartalsbilanz

Die First Republic Bank, ein Unternehmen mit Hauptsitz in San Francisco, wird in 69 Tagen ihre Quartalsbilanz für das 4. Quartal präsentieren. Aktionäre fragen sich nun, mit welchen Umsatz- und Gewinnzahlen sie rechnen können und wie sich die Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt.

Aktuell hat die First Republic Bank eine Marktkapitalisierung von 13,25 Millionen Euro. Die Spannung steigt vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen. Laut Datenanalyse rechnen Analysten damit, dass das Unternehmen im Vergleich zum Vorquartal einen deutlichen Umsatzanstieg verzeichnen wird. Im 4. Quartal 2022 lag der Umsatz bei 1,34 Milliarden Euro und für das aktuelle Quartal wird ein Umsatzsprung um +64,31 Prozent auf 2,21 Milliarden Euro erwartet. Der Gewinn hingegen soll voraussichtlich um -165,43 Prozent auf -239,64 Millionen Euro sinken.

Für das gesamte Jahr sind die Aussichten laut Analysten eher optimistisch. Der Umsatz soll um +64,31 Prozent steigen bzw. fallen und der Gewinn um -165,43 Prozent auf -1,02 Milliarden Euro zurückgehen. Im Vergleich zum Vorjahr ist dies eine Abnahme von dem Gewinn von 1,56 Milliarden Euro erreicht wurde. Der Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich bei7,,74 EUR liegen.

Einige Aktionäre halten sich jedoch mit Reaktionen auf die Schätzungen zurück: Innerhalb der letzten 30 Tage ist der Kurs um -70.,83 Prozent gefallen.

Die Analysten schätzen den Einfluss auf den Aktienkurs wie folgt ein: Für die nächsten 12 Monate wird ein Kurs von 85,40 Euro prognostiziert. Das wäre im Vergleich zum aktuellen Kurs ein Gewinn von +514,19 Tsd. Prozent. Wer jetzt noch in die Aktie investieren möchte, kann laut Expertenschätzungen mit einem Gewinn von +514,19 Tsd. Prozent innerhalb der nächsten 12 Monate rechnen.

Aus charttechnischer Sicht ist der Kurstrend bei First Republic Bank stark negativ und der Gleitende Durchschnitt 50 bietet keine Unterstützung.

