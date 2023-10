First Republic Bank: Erwarteter Umsatzsprung und Gewinnrückgang in Q4 - Potenzial für langfristige Anleger?

First Republic Bank präsentiert in 92 Tagen seine Quartalsbilanz für das 4. Quartal, und Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen. Das Unternehmen mit Sitz in San Francisco wird voraussichtlich einen starken Umsatzsprung im Vergleich zum Vorquartal verzeichnen, während der Gewinn voraussichtlich sinken wird.

Die Analysten erwarten auf Jahressicht ein deutliches Umsatzplus von +64,14 Prozent und einen Gewinnrückgang von -165,43 Prozent. Der Gewinn pro Aktie wird sich voraussichtlich ebenfalls reduzieren. Aktionäre haben bisher jedoch eher zurückhaltend reagiert, wie der Kursverlust von -46,15 Prozent in den letzten 30 Tagen zeigt.

Die Analysten prognostizieren auf Sicht von 12 Monaten eine positive Entwicklung des Aktienkurses mit einem potenziellen Gewinn von +128,47 Tsd.% basierend auf dem aktuellen...