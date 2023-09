First Republic Bank: Analytiker erwarten Gewinnrückgang im Jahresvergleich

Die First Republic Bank, ein Unternehmen mit Sitz in San Francisco, plant in 24 Tagen die Veröffentlichung seiner Quartalsbilanz für das 3. Quartal. Die Aktionäre sind gespannt darauf, welche Umsatz- und Gewinnzahlen präsentiert werden. Außerdem stellt sich die Frage, wie sich die Aktie der First Republic Bank im Vergleich zum Vorjahr entwickeln wird.

Derzeit hat die First Republic Bank eine Marktkapitalisierung von 18,75 Millionen Euro. Kurz vor Börseneröffnung werden die Quartalszahlen vorgestellt und sowohl Aktionäre als auch Analysten warten gespannt auf das Ergebnis. Laut Datenanalyse rechnen Analystenhäuser derzeit mit einem leichten Umsatzrückgang gegenüber dem Vorquartal. Im dritten Quartal 2022 erzielte die First Republic Bank noch einen Umsatz von 1,40 Milliarden Euro, während jetzt ein Rückgang um -74,60 Prozent...