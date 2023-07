First Republic Bank: Analysten prognostizieren Kurssteigerung trotz rückläufiger Quartalsbilanz

Der 50-Tage-Durchschnitt des Aktienkurses liegt aktuell bei 70,45 EUR und der 200-Tage-Durchschnitt bei 52,75 EUR. Die Chartanalyse deutet darauf hin, dass der Aktienkurs weiterhin steigen könnte.

Fazit

Die Quartalsbilanz der First Republic Bank wird in 79 Tagen erwartet und die Prognosen deuten auf einen Rückgang von Umsatz und Gewinn hin. Aktionäre sollten diese Informationen berücksichtigen und ihre Anlageentscheidungen entsprechend treffen. Die Analysten sind optimistisch für die zukünftige Kursentwicklung der First Republic Bank Aktie. Es bleibt abzuwarten, ob sich diese Prognosen bewahrheiten werden.