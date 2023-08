First Republic Bank: Analysten erwarten Quartalsergebnisse und Prognose für Aktienperformance

ARTIKEL:

In nur 44 Tagen wird das Unternehmen First Republic Bank mit Sitz in San Francisco, Vereinigte Staaten den Bericht für das 3. Quartal präsentieren. Aktionäre fragen sich bereits, welche Umsatz- und Gewinnzahlen sie erwarten können. Darüber hinaus interessiert auch die Performance der First Republic Bank Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die Spannung steigt, denn die First Republic Bank Aktie mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 27,58 Millionen Euro wird ihre Quartalszahlen in Kürze veröffentlichen. Analysten sowie Aktionäre warten gespannt auf die Ergebnisse. Laut aktueller Datenanalyse prognostizieren die Analystenhäuser jedoch einen leichten Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorquartal. Im 3. Quartal 2022 erzielte die First Republic Bank einen Umsatz von 1,39 Milliarden Euro, während nun ein Rückgang um -74,60...