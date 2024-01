First Republic Bank Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Die Aktie der First Republic Bank-ca wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet betrachtet. Das KGV liegt bei 0,01, was 100 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Handelsbanken" ist. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI liegt bei 31,62, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25 beträgt 38 und wird ebenfalls als "Neutral" eingeschätzt.

Die Stimmung rund um die Aktie auf sozialen Medien wird als "Neutral" eingestuft. Obwohl die Kommentare neutral waren, wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen aufgegriffen.

Im vergangenen Jahr haben Analysten die First Republic Bank-ca 2-mal als "Gut", 3-mal als "Neutral" und 1-mal als "Schlecht" bewertet. Langfristig erhält der Titel das Rating "Neutral" von institutioneller Seite. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 191233,33 Prozent und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 95,67 USD, was als "Gut" eingestuft wird.

Insgesamt ergibt sich für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

