First Republic Bank Aktie: Das sind gute Nachrichten!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 8 Analystenbewertungen für die First Republic Bank-ca-Aktie vorgelegen. Davon wurden 4 Bewertungen als "Gut", 3 als "Neutral" und 1 als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating für die First Republic Bank-ca-Aktie. Im letzten Monat gab es keine Updates von Analysten zu diesem Unternehmen. Die durchschnittliche Kursprognose, die im Rahmen der Analystenbewertungen festgestellt wurde, liegt bei 106,75 USD. Dies bedeutet ein Aufwärtspotential von 944590,27 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 0,0113 USD. Daher ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für dieses Wertpapier.

In den letzten zwei Wochen wurde First Republic Bank-ca von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um dieses Unternehmen angesprochen. Daher kann die Stimmung der Anleger auf dieser Ebene insgesamt als "Gut" eingestuft werden.

Von fundamentaler Seite betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 0 für First Republic Bank-ca unter dem Branchendurchschnitt (100 Prozent). Die Branche "Handelsbanken" weist im Schnitt ein KGV von 15,71 auf. Somit ergibt sich eine Unterbewertung der Aktie aus fundamentaler Sicht, was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Grundlage führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite, die auf das aktuelle Kursniveau bezogen 0 Prozent beträgt, liegt diese 5347,71 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Handelsbanken, 5347,71). Daher erhält die Dividendenpolitik der First Republic Bank-ca-Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.