First Republic Bank Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Die Aktie von First Republic Bank-ca wird laut Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft, da das KGV mit 0,01 insgesamt 100 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt von 15,58 im Segment "Handelsbanken". Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

In Bezug auf das Stimmungsbild und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung bei First Republic Bank-ca. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet, da keine signifikanten Unterschiede in der Diskussion festgestellt wurden.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 2-mal eine "Gut"-Einschätzung, 3-mal eine "Neutral"-Einschätzung und 1-mal ein "Schlecht"-Rating für die First Republic Bank-ca abgegeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 0,05 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 191233,33 Prozent und haben ein mittleres Kursziel von 95,67 USD festgelegt, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird.

Die Dividendenrendite für First Republic Bank-ca beträgt 0 Prozent und liegt nur leicht unter dem Mittelwert von 0 Prozent für diese Aktie. Daher bekommt First Republic Bank-ca in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.