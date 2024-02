First Republic Bank Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Die Stimmungslage unter Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An sechs Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde weder positiv noch negativ über das Unternehmen First Republic Bank-ca gesprochen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" im Anleger-Sentiment.

In Bezug auf die technische Analyse wird die First Republic Bank-ca derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 0,18 USD, wobei der aktuelle Kurs der Aktie (0,07 USD) um -61,11 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 0,07 USD zeigt eine Abweichung von 0 Prozent, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividende weist die First Republic Bank-ca im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken eine Dividendenrendite von 0 % auf, was 138,86 Prozentpunkte weniger als der Durchschnitt ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in dieser Kategorie.

Im Branchenvergleich verzeichnete die First Republic Bank-ca in den letzten 12 Monaten eine Performance von -95,92 Prozent, was einer Underperformance von -93,9 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Handelsbanken-Branche bedeutet. Im Sektorvergleich lag die Aktie 99,14 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.